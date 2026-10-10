مدیرعامل جامعه نابینایان و کم‌بینایان مازندران بر ضرورت مناسب‌سازی معابر شهری، حمایت از اشتغال و افزایش فرصت‌های حضور اجتماعی این افراد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرعامل جامعه نابینایان و کم‌بینایان استان مازندران با اشاره به شناسایی ۹ هزار و ۳۰۰ نابینا و کم‌بینا در استان، بر ضرورت مناسب‌سازی معابر شهری، حمایت از اشتغال و افزایش فرصت‌های حضور اجتماعی این افراد تأکید کرد.

سید مهدی مسلمی به مناسبت هفته عصای سفید، با اشاره به شعار امسال «نابینایان را بهتر ببینیم»، خواستار توجه بیشتر مسئولان و دستگاه‌های اجرایی به نیاز‌ها و توانمندی‌های نابینایان و کم‌بینایان شد.

مدیرعامل جامعه نابینایان و کم‌بینایان مازندران با بیان اینکه بخش قابل توجهی از افراد دارای اختلال بینایی با مشکلات معیشتی و اشتغال مواجه‌اند، گفت: امسال ۷۵ میلیارد ریال اعتبار برای کمک‌هزینه‌های توان‌بخشی در نظر گرفته شده است که بنا بر اعلام وی، به یک‌هزار و ۴۰۰ نفر اختصاص می‌یابد.

وی همچنین از پیگیری برگزاری دومین مرحله آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت خبر داد و افزود: در مرحله قبل، بیش از ۲۰۰ نفر جذب شدند و پیگیری‌ها برای برگزاری مرحله بعدی ادامه دارد.

سید مهدی مسلمی با اشاره به اهمیت حمایت از استقلال و زندگی اجتماعی افراد دارای معلولیت، خواستار تسهیل شرایط ازدواج، حمایت در حوزه مسکن و همراهی دستگاه‌های حمایتی با نابینایان و کم‌بینایان شد و از همکاری بهزیستی در این زمینه قدردانی کرد.

مدیرعامل جامعه نابینایان و کم‌بینایان مازندران همچنین از شهرداران استان خواست با جدیت بیشتری موضوع مناسب‌سازی پیاده‌روها، معابر و فضا‌های عمومی را دنبال کنند تا نابینایان بتوانند با امنیت و استقلال بیشتری در شهر تردد کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش درباره جمع‌آوری کمک‌های مردمی به نام نابینایان هشدار داد و تأکید کرد: مردم پیش از پرداخت کمک‌های مالی، از هویت مؤسسه و مجوز فعالیت آن اطمینان حاصل کنند و از واریز کمک‌ها به حساب‌های شخصی خودداری کنند.

این مسوول افزود: با اشاره به برنامه‌های حمایتی جامعه نابینایان و کم‌بینایان استان، بر ضرورت تقویت مشارکت اجتماعی، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توجه عملی به حقوق و توانمندی‌های این افراد تأکید کرد.

در پایان، مدیرکل بهزیستی مازندران با دعوت از خیرین و مردم حماسی استان برای حمایت از این عزیزان، اعلام کرد که امکان حمایت مالی از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۷۵۹۰۹۹۰۹۹۹۷۵ جامعه نابینایان و کم‌بینایان مازندران فراهم شده است.