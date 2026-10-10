به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن صالحی، مدیر امور استان‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور، در سفر دو روزه به استان خوزستان، به منظور بازدید و سرکشی از ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات این استان و ستاد‌های تابعه، ضمن سرکشی و بازدید از ستاد‌های شهرستانی و حضور در جمع تعدادی از فرهنگیان مرتبط با فعالیت‌های ستاد، بر ضرورت اطلاع‌رسانی و دعوت به مشارکت در طرح پویش تأمین کاشی صحن عقیله بنی‌هاشم حضرت زینب کبری (س) تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش فرهنگیان در ترویج فرهنگ مشارکت، افزود: در بخش دانش‌آموزی مدارس پیشنهاد می‌شود «طرح هر دانش‌آموز یک خادم اهل‌بیت (ع)» به منظور اطلاع‌رسانی به خانواده‌ها اجرایی شود.

مدیر امور استان‌های ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات کشور با اشاره به طرح‌های مشارکتی، گفت: در راستای گسترش مشارکت عموم محبین اهل‌بیت (ع) در طرح توسعه حرم امام حسین (ع) با ساخت و تکمیل صحن عقیله بنی‌هاشم، طرح ۷۲-۷۲ را به اجرا گذاشتیم و بر این اساس هر خادم افتخاری اهل‌بیت (ع) ۷۲ هزار تومان در سال مشارکت می‌کند و علاوه بر آن ۷۲ نفر را نیز به مشارکت ترغیب می‌کند.

صالحی با اشاره به راه‌های مشارکت در این طرح، افزود: برای مشارکت در طرح توسعه حرم امام حسین (ع) با ساخت و تکمیل صحن حضرت زینب (س)، علاوه بر واریز به حساب‌های بانکی یا مراجعه به دفاتر ستاد، می‌توان با شماره‌گیری ستاره ۷۲ ستاره ۴ مربع اقدام کرد.