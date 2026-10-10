به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت هفته فراجا بر تقویت همه‌جانب نیرو‌های حافظ امنیت از جنبه‌های مختلف انسانی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خصوصاً ارتقای فناوری‌ها از جمله استفاده ­هدفمند از هوش مصنوعی تاکیدکردند؛ موضوعی­ که رهبر شهید انقلاب هم پیش از این بر آن تاکید داشتند­ و به همین دلیل هوشمندسازی در سال‌های اخیر در برنامه های­ فرماندهی انتظامی کشور­ مورد توجه قرار گرفت و پیشرفت‌های چشمگیری هم در این حوزه اتفاق افتاد.