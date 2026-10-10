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گام مثبت پلیس در زمینه هوشمندسازی برای تامین امنیت. موضوعی که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در پیام خود به مناسبت هفته انتظامی هم بر آن تاکید کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، رهبر انقلاب اسلامی در پیام خود به مناسبت هفته فراجا بر تقویت همهجانب نیروهای حافظ امنیت از جنبههای مختلف انسانی، سختافزاری و نرمافزاری خصوصاً ارتقای فناوریها از جمله استفاده هدفمند از هوش مصنوعی تاکیدکردند؛ موضوعی که رهبر شهید انقلاب هم پیش از این بر آن تاکید داشتند و به همین دلیل هوشمندسازی در سالهای اخیر در برنامه های فرماندهی انتظامی کشور مورد توجه قرار گرفت و پیشرفتهای چشمگیری هم در این حوزه اتفاق افتاد.