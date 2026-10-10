نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی از پیگیری اختصاص تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان به کارآفرینان حوزه گردشگری، تعیین تکلیف مجموعه گردشگری و میراث فرهنگی حمیدیه، تکمیل چارت سازمانی ادارات میراث فرهنگی و فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری حوزه انتخابیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر در تشریح نشست با وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اظهار کرد: در این نشست مجموعه‌ای از مطالبات و مسائل حوزه گردشگری در شهرستان‌های حوزه انتخابیه مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به موضوع اعطای تسهیلات به فعالان و کارآفرینان حوزه گردشگری افزود: در این نشست اختصاص تسهیلات وام به کارآفرینان حوزه گردشگری تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان مورد پیگیری قرار گرفت و سهمیه مناسبی برای حوزه انتخابیه در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین تکلیف مجموعه گردشگری و میراث فرهنگی شهر حمیدیه که در حال حاضر در اختیار وزارت نیرو قرار دارد، از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود که در این زمینه با شهرداری حمیدیه نیز تماس گرفته و درخواست تعیین تکلیف این مجموعه مطرح شده است.

امیر تصریح کرد: مقرر شد موضوع از طریق وزارت میراث فرهنگی پیگیری و بازرسی لازم از سوی وزارتخانه‌های نیرو و میراث فرهنگی برای بررسی وضعیت این مجموعه انجام شود تا زمینه تعیین تکلیف و بهره‌برداری مناسب از ظرفیت گردشگری فراهم باشد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ساختار اداری حوزه میراث فرهنگی در شهرستان‌های حوزه انتخابیه گفت: تکمیل چارت سازمانی ادارات میراث فرهنگی در شهرستان‌های کارون، باوی و حمیدیه، ایجاد و احداث فضای اداری مناسب و تقویت نمایندگی‌های این حوزه نیز در این نشست مورد پیگیری قرار گرفت.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های گردشگری کوشک حمیدیه و پل کوسه، همچنین پیگیری تعمیر و بازسازی این مجموعه‌ها از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

امیر اضافه کرد: در شهرستان باوی نیز موضوع فعال‌سازی فضا‌های گردشگری و صدور مجوز برای فعالان این حوزه مورد تأکید قرار گرفت تا با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه رونق گردشگری و ایجاد فرصت‌های جدید برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.