به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، نخستین مرحله اردوی انتخابی تیم ملی دوچرخه‌سواری توان یابان ذهنی (آقایان و بانوان) از بیست و پنجم مهر تا یکم آبان در مجموعه ورزشی علی ابن ابیطالب استان قزوین برگزار می‌شود.

مهرزاد عبدالکریمی، عماد شریح قهقرخی، امیررضا نادریان، محمدحسن رئیسی، فائزه حسینی (تهران)، یونس امامقلی، امیرحسین حیدری، عباس دیزجی (قزوین)، مبین فرجی (گلستان)، محمدصدرا آتشی (خراسان رضوی)، محمد مهدی کیهانی خادم (همدان) و هانیه نوازنی (مرکزی) ملی پوشانی هستند که زیر نظر کادر فنی به تمرین می‌پردازند.

کادر فنی:

مربی: علی اکبر بناساز (تهران)

کمک مربی: مهران عبدالکریمی، سمیه عربی (تهران)

سرپرست: حسین فرزانه (قزوین)