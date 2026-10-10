همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز» با هدف تقویت پیوند میان فرهنگ و اقتصاد و شناسایی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری، با حضور مسئولان کشوری، مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، همایش تخصصی سرمایه‌گذاری گردشگری «مهر شیراز» با هدف تقویت پیوند میان فرهنگ و اقتصاد و شناسایی فرصت‌های تازه سرمایه‌گذاری، با حضور مسئولان کشوری، مدیران، سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در شیراز آغاز به کار کرد.

این رویداد در قالب شش پنل تخصصی با حضور علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از امروز در شیراز آغاز شده و تا ۲۰ مهر ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در این همایش با تأکید بر جایگاه تاریخی و فرهنگی شیراز گفت: هدف از برگزاری رویداد مهر شیراز، اجرای برنامه‌های نمادین نیست، بلکه تلاش می‌شود ظرفیت‌های ارزشمند این سرزمین بار دیگر احیا شود.

بهزاد مریدی با اشاره به نقش تشکل‌ها و انجمن‌های مردم‌نهاد در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای افزود: این مجموعه‌ها به عنوان بازوان اجرایی، زمینه تحقق اهداف توسعه‌ای استان را فراهم می‌کنند.

وی با بیان اینکه توسعه پایدار گردشگری نیازمند ایجاد پیوندی مؤثر میان ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی است، تصریح کرد: امروز به دنبال آن هستیم که اقتصاد بتواند فرهنگ غنی ما را حفظ کند و این همایش نیز با همین نگاه و برای ارائه راهکار‌های عملی با اتکا به توانمندی‌های داخلی برگزار شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس در پایان تأکید کرد: بهره‌گیری از فرصت‌های ملی و بین‌المللی برای معرفی ظرفیت‌های استان، جذب سرمایه‌گذاران و تقویت زیرساخت‌های گردشگری ضروری است.