به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمیدرضا حاجی بابایی در نشست تسهیل پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری استان همدان، با اشاره به اینکه تاکنون از ۲۱ هزار متقاضی وام ازدواج و فرزندآوری در این استان، وام ۱۸ هزار نفر پرداخت شده است، گفت: تا پایان مهر امسال وام ازدواج و فرزندآوری ۳ هزار نفر مابقی هم پرداخت می‌شود.

او از نام نویسی ۶ هزار نفر دیگر در استان همدان برای وام ازدواج در سال ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: موضوع افزایش وام ازدواج در بودجه سال ۱۴۰۶ هم در مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد.