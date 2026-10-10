به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی استان گفت: در ۲۴ ساعت آینده دمای استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس کاهش می‌یابد

لیلا امینی افزود: امروز دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات به ۳۲ درجه و در خنک‌ترین ساعات بامداد یکشنبه به ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

وی ادامه داد: خور و بیابانک با دمای ۳۶ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین مناطق استان خواهند بود.

امینی گفت: ساعات بعدازظهر از امروز تا پایان هفته شاهد رشد ابر و وزش تند باد لحظه‌ای خواهیم بود، همچنین امروز در ساعات بعدازظهر در برخی نواحی غربی و شمال غربی، بصورت ضعیف و پراکنده در مناطق مرکزی استان رگبار باران و احتمال رعدوبرق انتظار می‌رود.