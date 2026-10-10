مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر تغییر نگرش جامعه نسبت به افراد دارای توان‌یابی، خواستار رفع موانع فیزیکی و اجتماعی برای شکوفایی توانمندی‌های نابینایان و کم‌بینایان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر ضرورت حمایت از توانمندی‌های نابینایان و کم‌بینایان گفت: بهزیستی در کنار این عزیزان است و تلاش می‌کند با شناسایی و رفع موانع، زمینه حضور مؤثرتر آنان را در عرصه‌های مختلف اجتماعی و شغلی فراهم کند.

رحمانی در مراسم برگزار شده درآستانه روز عصای سفید در بهشهر برگزار شد ، با بیان اینکه این مراسم فرصتی برای شنیدن دغدغه‌ها و مشکلات جامعه هدف است، اظهار کرد: بهزیستی خود را در متن جامعه و در کنار افراد دارای معلولیت می‌داند و تلاش می‌کند خدمات لازم را در مسیر توانمندسازی و پیشرفت آنان ارائه دهد.

وی با اشاره به فرصت‌های اشتغال افراد دارای معلولیت افزود: برای دومین بار، آزمون استخدامی ویژه جذب افراد دارای معلولیت برگزار می‌شود و آموزش‌وپرورش با اختصاص ۹۹ سهمیه، بیشترین سهم استخدامی استان‌ها را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین با اشاره به اقدامات حمایتی این اداره‌کل تصریح کرد: در شش‌ماهه نخست امسال، با توجه به شرایط موجود، ۱۳ میلیارد تومان برای کمک به رفع مشکلات و ارائه خدمات به جامعه هدف اختصاص یافته است.

رحمانی بر ضرورت مشارکت نابینایان و کم‌بینایان در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و گفت: شما افراد توانمندی هستید و انتظار داریم با ارائه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود، ما را در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های بهتر برای رفع مشکلات و بهبود خدمات یاری کنید.

وی در پایان، بر تداوم تلاش‌ها برای رفع موانع پیشرفت و فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای نابینایان و کم‌بینایان تأکید کرد.