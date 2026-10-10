به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، علی بردستانی اظهار کرد: این مخزن با هدف توسعه و تقویت زیرساخت‌های مرتبط با تأمین و ذخیره‌سازی آب در مجتمع دهوک، از سوی قرارگاه جهاد سازندگی و محرومیت زدایی نیروی دریایی سپاه در حال اجراست و تا کنون ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی یادآور شد: ساخت مخازن ذخیره آب از جمله اقدام‌های مهم برای مدیریت توزیع و افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب در مناطق مختلف استان به شمار می‌رود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر ادامه داد: این شرکت اجرای طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های آبرسانی را در مناطق مختلف استان دنبال می‌کند و طرح مخزن مجتمع دهوک نیز در همین چارچوب در شهرستان دشتی در حال اجرا است.

بردستانی تاکید کرد: اجرای طرح‌های زیرساختی حوزه آب با هدف ارتقای پایداری خدمات آبرسانی و تقویت ظرفیت تأمین و ذخیره آب در مناطق مختلف استان دنبال می‌شود.