معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی، بر تأمین نقدینگی تولید، تخصیص سوخت بر اساس اطلاعات واقعی مزارع و تقویت ترویج کشاورزی تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در آیین ملی آغاز سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ گفت: روش‌های سنتی تأمین مالی پاسخگوی نیازهای تولید نیست و حل مشکلات بخش کشاورزی به تغییر رویکردهای مدیریتی و استفاده از راهکارهای متناسب با شرایط کشور نیاز دارد.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط با تولید افزود: تأمین بذر، کود، سرمایه در گردش، سوخت و ماشین‌آلات باید در قالب برنامه‌ای منسجم دنبال شود تا زمینه تحقق امنیت غذایی به‌عنوان یکی از پایه‌های امنیت ملی فراهم شود.

فتحی با اشاره به تدوین برنامه عملیاتی وزارت جهاد کشاورزی بر اساس اسناد بالادستی اظهار کرد: کمیته‌های پایش و رصد برنامه‌های امنیت غذایی از هفته آینده فعالیت خود را از سر می‌گیرند و مشکلات استان‌ها، از جمله موانع تأمین منابع مالی، به‌صورت هفتگی بررسی و پیگیری می‌شود.

ضرورت تغییر روش تأمین مالی تولید

معاون وزیر جهاد کشاورزی با ناکافی دانستن روش‌های سنتی تسهیلات‌دهی برای تأمین مالی کشت و تولید گفت: اختصاص اعتبار به‌تنهایی و بدون تأمین نقدینگی مورد نیاز کشاورزان، نمی‌تواند همه مشکلات سرمایه در گردش را برطرف کند و باید از روش‌های نوین تأمین مالی استفاده شود.

وی کاهش هزینه تمام‌شده تولید را از مسیر افزایش بهره‌وری و تولید در واحد سطح ضروری دانست و افزود: کشاورز، سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده باید چشم‌انداز روشنی از تولید و بازار داشته باشند تا تولیدکننده با اطمینان بیشتری فعالیت کند و مصرف‌کننده نیز به کالا با قیمت متعارف دسترسی داشته باشد.

تخصیص سوخت بر اساس سطح واقعی زیر کشت

فتحی با اشاره به نقش اطلاعات دقیق مزارع در تخصیص سوخت کشاورزی تأکید کرد: سطح واقعی زیر کشت باید با همکاری کارشناسان پهنه و مراکز جهاد کشاورزی ثبت شود تا سهمیه سوخت بر مبنای شرایط میدانی تعیین و مشکلات تأمین سوخت ماشین‌آلات کاهش یابد.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط برای رفع ابهامات برخی استان‌ها درباره اجرای مصوبات سوخت تأکید کرد.

اصلاح حمایت‌های کودی با تقویت ترویج

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اصلاح سیاست‌های حمایتی در حوزه کود گفت: جلوگیری از خروج کود از شبکه رسمی عرضه، تنها با بازرسی و برخورد امکان‌پذیر نیست و اصلاح سیاست‌ها نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته فتحی، در سازوکار جدید، حمایت دولت به انتهای زنجیره و کشاورز منتقل می‌شود؛ با این حال، تغییر سیاست‌ها ممکن است در سال‌های نخست پیامدهایی مانند کاهش مصرف کود به همراه داشته باشد.

وی با تأکید بر نقش ترویج کشاورزی در آگاه‌سازی بهره‌برداران افزود: آگاهی کشاورزان از تأثیر مصرف متناسب کود بر عملکرد محصول و درآمد آنان اهمیت زیادی دارد.

فتحی همچنین توسعه مصرف کودهای آلی و زیستی را از ضرورت‌های بخش کشاورزی دانست و تأکید کرد: اصلاح سیاست‌های حمایتی باید با اقدامات ترویجی و همراهی کشاورزان همراه شود تا بهره‌وری افزایش یابد و پایداری تولید تقویت شود.