به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره حفاظت و مدیریت امور حیات وحش فارس گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر مشاهده یک قلاده خرس تلف شده بر اثر برخورد با خودرو در محدوده سیوند در بزرگراه شیراز به اصفهان، محیط‌بانان شهرستان مرودشت به محل حادثه اعزام شدند.

لیلا جولایی افزود: مجاورت منطقه شکار ممنوع کوه خرسی با بزرگراه شیراز ـ اصفهان و خط راه‌آهن شیراز، عبور حیات وحش از این محدوده را با خطر برخورد وسایل نقلیه مواجه کرده است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت امور حیات وحش فارس گفت: کاهش سرعت خودرو‌ها در محدوده‌های مجاور زیستگاه‌های طبیعی، نصب و تقویت علائم هشداردهنده و پیش‌بینی مسیر‌های ایمن برای عبور جانوران از اقداماتی است که می‌تواند به کاهش احتمال وقوع چنین حوادثی کمک کند.