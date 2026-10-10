مدیرعامل شرکت نفت خزر، در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، از ظرفیت‌های توسعه فعالیت‌های اکتشاف و توسعه ساختار‌های هیدروکربوری در بخش جنوبی دریای خزر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محمد حسین دانشفر، مدیرعامل شرکت نفت خزر در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در مسکو با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

دانشفر که به‌منظور شرکت در کنفرانس بین‌المللی کشتی و طراحی تجهیزات پیشرفته جهت توسعه نفت و گاز در صنایع فراساحل در سن‌پترزبورگ به روسیه سفر کرده است، در این دیدار گزارشی از اقدامات، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و ظرفیت‌های توسعه نفت و گاز در خزر را به سفیر کشورمان ارائه کرد.

در ادامه این دیدار، دو طرف ضمن بررسی ظرفیت‌ها و فرصت‌های موجود، به تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره راهکار‌های توسعه فعالیت‌ها در حوزه اکتشاف و توسعه ساختار‌های هیدروکربوری و ایجاد زیرساخت‌های فراساحلی مورد نیاز دریای خزر پرداختند.

همچنین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی دریای خزر و استفاده از پتانسیل شرکت‌های روس در این پهنه مهم انرژی، از محور‌های مورد توجه در این گفت‌و‌گو بود.

این دیدار در راستای بررسی فرصت‌های توسعه فعالیت‌های صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در بخش جنوبی دریای خزر و پیگیری ظرفیت‌های موجود در این حوزه برگزار شد.