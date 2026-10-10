برخورد پژو ۲۰۶ و ساینا در محور یاسوج–شیراز چهار مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف در جاده یاسوج به شیراز با ۴ مصدوم

تصادف در جاده یاسوج به شیراز با ۴ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید عادل رهبریان، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان گفت: در پی گزارش برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با خودروی ساینا در محور یاسوج–شیراز، حدفاصل روستای تنگ‌سرخ، تیم امدادی پایگاه پریکدان جمعیت هلال‌احمر شهرستان بویراحمد به محل حادثه اعزام شد.