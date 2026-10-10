برخورد پژو ۲۰۶ و ساینا در محور یاسوج–شیراز چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید عادل رهبریان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان گفت: در پی گزارش برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ با خودروی ساینا در محور یاسوج–شیراز، حدفاصل روستای تنگسرخ، تیم امدادی پایگاه پریکدان جمعیت هلالاحمر شهرستان بویراحمد به محل حادثه اعزام شد.
رهبریان افزود: نجاتگران هلالاحمر پس از ایمنسازی صحنه و انجام اقدامات اولیه امدادی، مصدومان را با همکاری عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در محل به مرکز ترومای شهید جلیل یاسوج منتقل کردند.