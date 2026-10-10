فرماندار شادگان بر آماده‌باش دستگاه‌ها برای مقابله با مخاطرات فصلی، سیلاب و آبگرفتگی و مدیریت پیامد‌های احتمالی ال‌نینو تأکید کرد.

آماده‌باش دستگاه‌های شادگان برای مقابله با مخاطرات فصلی و سیلاب

آماده‌باش دستگاه‌های شادگان برای مقابله با مخاطرات فصلی و سیلاب

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حبیب عفری با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل توجه و احتمال بروز پدیده ال‌نینو اظهار کرد: در مدیریت بحران، اساس کار پیشگیری است و باید با برنامه‌ریزی دقیق اجازه ندهیم حوادث احتمالی موجب نارضایتی مردم شود.

وی افزود: هنگام وقوع بحران، عنصر زمان اهمیت بسیار زیادی دارد و مدیران باید با جدیت و سرعت عمل لازم در صحنه حضور داشته باشند و تصمیمات مورد نیاز را در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ کنند.

سرپرست فرمانداری شادگان ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید از هم‌اکنون برای مواجهه با شرایط بحرانی آمادگی لازم را داشته باشند و ظرفیت نیرو‌های مردمی را نیز شناسایی و سازماندهی کنند.

وی اضافه کرد: پاسخ مؤثر به بحران، از مرحله آمادگی و پیشگیری آغاز می‌شود و دستگاه‌های اجرایی باید پیش از وقوع حادثه، تمهیدات لازم را فراهم کنند.

عفری گفت: در زمان وقوع حوادث، سرعت عمل و حضور به‌موقع مدیران و نیرو‌های عملیاتی اهمیت زیادی دارد و لازم است مدیران دستگاه‌ها ضمن آمادگی برای حضور سریع در محل حادثه، تصمیم‌های لازم را در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ کنند.