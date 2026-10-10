۷۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال به دانش آموزان بخش اشکنان شهرستان لامرد اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش اشکنان شهرستان لامرد گفت: ۷۰۰ بسته نوشت افزار به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال با مشارکت خیران، مرکز نیکوکاری صاحب الزمان و صنایع این شهرستان به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

سیدمهدی احمدی افزود: تامین نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان زیرپوشش، یکی از اولویت‌های کمیته امداد است که زمینه تحصیل مطلوب فرزندان را فراهم می‌کند.

شهرستان لامرد در جنوب فارس و در فاصله ۳۶۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.