با توجه به ظرفیت‌های موجود در شهرستان کاشمر پیش بینی می‌شود بیش از ۵ هزارتن تخم مرغ تولید و روانه بازار مصرف شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی کاشمر گفت: مرغداران شهرستان کاشمر موفق شده‌اند با استفاده از تکنولوژی‌های روز و تجهیزات مدرن از ابتدای سال تاکنون ۲ هزار و ۶۰۰ تن نخم مرغ تولید کنند.

کاظم قربان پور تعداد واحد‌های تخمگذار شهرستان کاشمر را ۴ واحد عنوان کرد و افزود: ظرفیت واحد‌های ذکر شده حدود ۳۴۷ هزار ۵۰۰ قطعه مرغ تخمگذار است.

وی با بیان اینکه شهرستان کاشمر یکی از قطب‌های تولید تخم مرغ در استان خراسان رضوی است ادامه داد: شهرستان کاشمر علاوه بر ۴ واحد مرغ تخمگذار دارای یک واحد پرورش پولت تخمگذار به ظرفیت ۵۷۰ هزار قطعه است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بی نظیر این شهرستان در صنعت طیور بیان کرد: جهاد کشاورزی با نظارت‌های مستمر و همکاری و تعامل با بخش خصوصی علاوه بر تأمین نیاز داخلی شهرستان، بخشی از نیاز بازار‌های مصرف مرکز استان و شهرستان‌های همجوار را نیز پوشش می‌دهد.

قربان پور پایداری تولید و تامین امنیت غذایی را خط قرمز جهاد کشاورزی دانست و گفت: جهاد کشاورزی کاشمر با هدف حمایت از تولیدکنندگان، آمادگی کامل برای ارائه مشاوره‌های فنی و تسهیل در صدور مجوز‌های توسعه واحد‌های تولیدی در بخش طیور را دارد.