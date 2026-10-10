به گزارش خبرگزاری صدا و سیما زهرا سعیدی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر گفت: آنها دو خط لوله برای جایگزینی نفت انتقالی از تنگه هرمز پیش بینی کرده‌اند، یکی فجیره و یکی هم مسیر شرقی و غربی عربستان، چون بازار هدفی که تعریف شده بازار شرق آسیاست، اما این لوله کشی به سمت غرب است. اینها اگر بخواهند با لوله کشی نفتشان را ببرند ۵۰ روز زمان می‌برد.

وی افزود: علاوه بر اینکه این خطوط انتقال لوله‌ای که در زمین گسترده شده بسیار آسیب‌پذیر است. محاسبات منطقه‌ای و هزینه افزوده‌ای که ایجاد می‌کند در برابر مبلغ نهایی که قرار است آن انرژی به فروش برسد هم منطقی نیست. منطق ایجاب می‌کند وقتی که مقصد نهایی این نفت جنوب شرق آسیاست نباید این لوله به دریای سرخ برود و انتقال بخواهد از آنجا صورت بگیرد پس نتیجه می‌گیریم که تنگه هرمز همچنان آبراهه‌ای مهم و راهبردی است و هر چقدر هم آمریکایی‌ها اصرار داشته باشند از اهمیت آن کم نمی‌شود.

نماینده مبارکه گفت: نکته مهم این است که آنها دو خط لوله دارند که با یک ضربه هم نابود می‌شود. از سوی دیگر هلیوم، گوگرد، ال ان جی، آلومینیوم، فولاد و گوگرد هم باید از تنگه هرمز عبور کنند پس اینها را چه میکنند. از این رو این پالس منفی که می‌دهند که دارد از اهمیت تنگه هرمز کاسته می‌شود بی اساس است.