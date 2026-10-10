مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: در شش‌ماه نخست امسال ، ۶۲ هزار میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر استان فارس اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل امور مالیاتی فارس با اعلام این خبر گفت: در شش‌ماه نخست امسال ، ۶۲ هزار میلیارد ریال از محل مالیات و عوارض ارزش افزوده به شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و امور عشایر استان فارس اختصاص یافت که این مبلغ نسبت به مدت مشابه پارسال ، ۶۷ درصد رشد داشته است.

حمیدرضا منتظری اعلام کرد: از مجموع این مبلغ، ۴۳ هزار میلیارد ریال به شهرداری‌ها، ۱۷ هزار میلیارد ریال به دهیاری‌ها و فرمانداری‌ها برای روستا‌های فاقد دهیاری و نزدیک به ۲ هزار میلیارد ریال نیز به امور عشایر استان اختصاص پیدا کرد.

منتظری با اشاره به سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از عوارض ارزش افزوده افزود: از مجموع ۱۰ درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده، ۴ درصد آن به حساب شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز می‌شود که این منابع برای تقویت توان مالی مدیریت‌های شهری و روستایی و اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی به کار گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از منابع مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های عمومی از محل مالیات تأمین می‌شود، تصریح کرد: پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده، افزون بر ایفای تکلیف قانونی، مشارکت در تأمین منابع مورد نیاز برای توسعه و آبادانی جامعه است و آثار آن در اجرای طرح‌های شهری، روستایی و زیرساختی دیده می‌شود.

منتظری یادآور شد افزایش میزان عوارض تخصیص‌یافته، ظرفیت بیشتری برای اجرای طرح‌های عمرانی در مناطق مختلف استان ایجاد می‌کند.