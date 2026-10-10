مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو آخرین وضعیت تأمین تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۵ را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی علیزاده مدیرکل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی (ایران‌مد ۲۰۲۶) با اشاره به پایش مداوم نیاز‌های کشور، اظهار کرد: ثبت سفارش تجهیزات و ملزومات پزشکی در سال جاری به حدود یک میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار رسیده است که نشان‌دهنده فعالیت مناسب در این بخش است. با این حال، ثبت سفارش به‌تنهایی به معنای تأمین نهایی کالا نیست و عواملی مانند تأمین ارز، انتقال پول، حمل‌ونقل و منابع ریالی نیز در تحقق این امر نقش کلیدی دارند.

وی با اشاره به برخی محدودیت‌ها افزود: میزان ترخیص تجهیزات پزشکی در سال جاری حدود ۶۵۰ میلیون دلار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته که تحت تأثیر چالش‌های بین‌المللی و هزینه‌های تأمین است. در حوزه ارزی نیز تاکنون حدود ۶۵۰ میلیون دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته است که بخش عمده نیاز را پوشش می‌دهد.

علیزاده تأکید کرد که تخصیص منابع باید متناسب با نیاز واقعی و شرایط بازار مدیریت شود و با توجه به مشکلات نقدینگی، تأمین ریال برای فعالان این حوزه نیازمند توجه ویژه است.

ذخیره استراتژیک ۳۲۲ قلم کالای حیاتی

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو از تعیین و ذخیره‌سازی ۳۲۲ قلم کالای استراتژیک در این حوزه خبر داد و گفت: طبق قانون، سقف میزان خرید استراتژیک تا شش ماه در نظر گرفته شده است. این اقلام شامل کالا‌های مصرفی، اقلام مصرفی دستگاهی و تجهیزات مرتبط با حوزه‌های حیاتی نظیر قلب و عروق، مغز و اعصاب، انتقال خون و کیت‌های آزمایشگاهی است که متناسب با توان تأمین‌کنندگان خریداری شده‌اند.

حمایت از تولید داخل و طرح‌های پیشران

علیزاده حمایت از تولید داخلی را راهکار اصلی کاهش وابستگی به مسیر‌های خارجی دانست و افزود: تسهیل فرآیند‌های مرتبط با صدور مجوز‌ها و تأمین مواد اولیه در دستور کار است.

وی همچنین از اجرای «طرح پیشران» خبر داد؛ طرحی که در آن شرکت‌های توانمند با افزایش دو برابری تولید طی یک دوره شش‌ماهه، از حمایت‌های ویژه ارزی و پشتیبانی‌های دیگر برخوردار خواهند شد.

برنامه‌های آتی: نگهداشت تجهیزات و ورود ربات‌های جراح

مدیرکل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو با اشاره به اهمیت «نگهداشت» تجهیزات پزشکی، از برگزاری اولین اجلاس مدیران تجهیزات پزشکی کشور در حاشیه نمایشگاه ایران‌مد خبر داد تا با هماهنگی‌های لازم، بودجه مستقلی برای نگهداشت تجهیزات در سال ۱۴۰۶ تخصیص یابد.

وی همچنین از ورود ۵ ربات جراح تا پایان امسال به پنج بیمارستان کشور خبر داد. علیزاده با اشاره به کاربرد گسترده ربات‌های جراح در کشور‌های توسعه‌یافته در حوزه‌های اورولوژی و آندومتریوز زنان، تأکید کرد که اقدامات لازم برای آموزش تیم‌های درمانی در این زمینه آغاز شده است تا سطح خدمات جراحی در کشور ارتقا یابد.

گفتنی است؛ نمایشگاه (ایران‌مد ۲۰۲۶) در فضایی بالغ بر ۳۵ هزار مترمربع با حضور حدود ۲۲۰ شرکت و نمایندگی از ۳۴۰ برند، از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در نمایشگاه شهر آفتاب برگزار می‌شود. حدود ۷۰ درصد مشارکت‌کنندگان را تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان و ۳۰ درصد را شرکت‌های بازرگانی، واردکنندگان و تأمین‌کنندگان تشکیل می‌دهند.