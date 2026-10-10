مادر باردار در مسیر انتقال به بیمارستان، فرزند خود را با کمک مامای مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم دشتستان در داخل آمبولانس به دنیا آورد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم شهرستان دشتستان گفت: مادر بارداری در هفته سی‌ونهم بارداری، به‌منظور دریافت خدمات تخصصی به مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه کرد و با توجه به شرایط مادر و ضرورت دریافت مراقبت‌های تخصصی، هماهنگی‌های لازم برای انتقال وی به بیمارستان شهید گنجی انجام شد.

محمود نیکنام افزود: در حین انتقال و در محدوده‌ای پس از گلوگاه، با تشدید درد‌های زایمانی و ضرورت انجام فوری اقدامات درمانی، آمبولانس متوقف شد و مامای تسهیلات زایمانی مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم در ساعت ۰۱:۱۵ بامداد، با توجه به شرایط موجود و محدودیت دسترسی به نیرو‌های کمکی، اقدام‌های لازم را برای انجام زایمان را در داخل آمبولانس آغاز کرد.

وی یادآور شد: این عملیات با تلاش و مدیریت کادر درمان با موفقیت انجام شد و نوزاد در سلامت کامل متولد شد.

سرپرست مرکز خدمات جامع سلامت تنگ ارم اظهار کرد: در این مأموریت، راننده آمبولانس مرکز بهداشتی و درمانی تنگ ارم نیز با حفظ خونسردی، مسئولیت‌پذیری و همکاری مؤثر با مامای تسهیلات زایمانی، نقش مهمی در مدیریت شرایط و پیشبرد ایمن مأموریت ایفا کرد.

وی ضمن قدردانی از تلاش و عملکرد مسئولانه کارکنان حاضر در این مأموریت، گفت: کارکنان حوزه سلامت، به‌ویژه در مناطق محروم و صعب‌العبور، گاهی با شرایط پیش‌بینی‌نشده‌ای مواجه می‌شوند که مدیریت آنها مستلزم تصمیم‌گیری به‌موقع، آمادگی حرفه‌ای و هماهنگی مؤثر است.

نیکنام تصریح کرد: انجام موفق این زایمان در شرایط خاص مسیر، بیانگر تعهد، تخصص و آمادگی همکاران حوزه سلامت برای ارائه خدمات و صیانت از سلامت مادران و نوزادان است.