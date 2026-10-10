مهلت ارسال آثار علمی و پژوهشی به همایش ملی «اربعین حسینی در منظومه فکری امام شهید» تا دهم آبان‌ماه سال جاری تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این همایش با هدف واکاوی علمی و تولید محتوای نظری پیرامون ابعاد گوناگون آیین جهانی اربعین حسینی برگزار می‌شود. حجت‌الاسلام حمید احمدی، از پژوهشگران و اساتید حوزه و دانشگاه دعوت کرد تا با تکیه بر محورهای تخصصی، یافته‌های پژوهشی خود را به دبیرخانه این همایش ارسال کنند.

محورهای اصلی همایش:

پژوهشگران می‌توانند آثار خود را با تمرکز بر محورهای زیر به دبیرخانه ارسال نمایند:

مبانی، مؤلفه‌ها و شاخص‌های اربعین؛

اربعین در پیوند با بعثت، غدیر، عاشورا و جامعه مهدوی؛

اربعین، معنویت و خودسازی؛

اربعین، امت‌سازی و همزیستی مسالمت‌آمیز؛

اربعین و زمینه‌سازی تمدن نوین اسلامی؛

اربعین و گفتمان مقاومت؛

اربعین، رسانه، هنر و جهاد؛

اربعین، حکمرانی، مدیریت و آینده‌نگری؛

شاخص‌نگاری و فراتحلیل مؤلفه‌های اربعین در اندیشه امام شهید.

اطلاعات تکمیلی:

این همایش با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگی از جمله «مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی شهید خامنه‌ای)»، «حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در امور حج و زیارت» و «ستاد مرکزی اربعین» برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارسال مقالات می‌توانند تا دهم آبان‌ماه ۱۴۰۵ به پایگاه اینترنتی Arbaeenconf.ir مراجعه کرده و یا از طریق نشانی رایانامه arbaeenconferences@gmail.com و شماره‌های ۰۲۵۳۷۱۸۶۷۲۶ و ۰۹۹۳۲۵۸۶۰۳۰ با دبیرخانه همایش در ارتباط باشند.