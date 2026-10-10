رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: علوم کامپیوتر با حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، علم داده، طراحی الگوریتم و مدل‌سازی، نقشی مهم در آینده علم و دانش جهان دارد و می‌تواند فرصت‌های شغلی و تحصیلی گسترده‌ای را برای دانش‌آموختگان فراهم کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما: رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به جایگاه این رشته در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی گفت: علوم کامپیوتر با حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، علم داده، طراحی الگوریتم و مدل‌سازی، نقشی مهم در آینده علم و دانش جهان دارد و می‌تواند فرصت‌های شغلی و تحصیلی گسترده‌ای را برای دانش‌آموختگان فراهم کند.

دکتر فرهاد رحمتی با اشاره به جایگاه رشته علوم کامپیوتر در این دانشگاه اظهار کرد: رشته علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر بر اساس بسیاری از رتبه‌بندی‌های معتبر بین‌المللی، رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه علوم کامپیوتر حوزه‌هایی همچون هوش مصنوعی، علم داده، طراحی الگوریتم و مدل‌سازی را در بر می‌گیرد، افزود: آینده علم و دانش در جهان به نوعی با علوم کامپیوتر گره خورده است و این رشته می‌تواند آینده شغلی روشنی را برای دانش‌آموختگان رقم بزند و زمینه ادامه تحصیل آنها را در دانشگاه‌های سراسر دنیا فراهم کند.

دکتر رحمتی با تأکید بر اهمیت بنیادی علوم کامپیوتر در مقایسه با سایر رشته‌های مهندسی گفت: آنچه اصالت دارد، علوم کامپیوتر است. در پروژه‌های بزرگ و گروهی در سراسر دنیا، همواره دو یا سه جایگاه برای دانش‌آموختگان این رشته در نظر گرفته می‌شود.

وی ادامه داد: متخصصان علوم کامپیوتر می‌توانند با گذراندن یکی دو درس تکمیلی، در هر حوزه‌ای که به آن علاقه‌مند هستند، به متخصصانی توانمند تبدیل شوند و از این طریق، از آینده شغلی روشنی برخوردار باشند.

رئیس دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر با اشاره به تنوع تخصص‌ها و زمینه‌های پژوهشی در این دانشکده اظهار کرد: پژوهشگران این مجموعه در حوزه‌های مختلفی از جمله شبکه و هوش مصنوعی و همچنین گرایش‌های نظری و عملی علوم کامپیوتر فعالیت می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: آزمایشگاه‌های این رشته نیز بسیار فعال هستند و در سطح بین‌المللی شناخته شده‌اند.

وی در انتها اضافه کرد البته رشته ریاضیات و کاربرد‌ها نیز در کنار علوم کامیپوتر امروزه مورد توجه صنعت و بخصوص پروژه‌های کلان و صنعتی بوده است؛ و روزبروز بر اهمیت آن اضافه می‌شود.