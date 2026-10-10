مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اینکه بازی صرفا سرگرمی نیست، گفت: بازی یکی از مهم‌ترین نیاز‌های دوران کودکی و مؤثرترین روش‌های یادگیری است که رشد جسمی، شناختی، زبانی، عاطفی و اجتماعی کودک را تقویت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر آزیتا عسکری‌زاده اظهار کرد: کودک از طریق بازی دنیای اطراف خود را می‌شناسد، مهارت‌های جدید می‌آموزد، احساسات خود را بیان می‌کند و توانایی برقراری ارتباط با دیگران را افزایش می‌دهد.

وی افزود: بازی جنبه‌های مختلف رشد کودک را تقویت می‌کند؛ بازی‌های حرکتی مانند دویدن، پریدن، توپ‌بازی و بالا و پایین رفتن به تقویت عضلات، تعادل و هماهنگی کمک می‌کنند و پازل، ساختن با مکعب‌ها، بازی‌های فکری و اکتشافی تمرکز، حل مساله، حافظه و خلاقیت را تقویت می‌کنند.

عسکری‌زاده با اشاره به رشد زبانی کودک گفت: صحبت کردن با کودک هنگام بازی، نام بردن اشیا، پرسیدن سؤال و تعریف داستان به افزایش دایره واژگان و مهارت گفتاری او کمک می‌کند. کودک در بازی می‌تواند شادی، ترس، خشم و نگرانی خود را بیان کند و به تدریج مدیریت احساسات را بیاموزد.

وی تصریح کرد: همچنین بازی با والدین و همسالان فرصتی برای یادگیری همکاری، نوبت گرفتن، رعایت قوانین، مشارکت و حل اختلاف است؛ بازی‌های وانمودی مانند دکتربازی، خانه‌بازی یا استفاده خلاقانه از وسایل ساده، قدرت تخیل کودک را پرورش می‌دهند.

مدیر گروه جوانی جمعیت، سلامت خانواده و مدارس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به اهمیت نقش والدین در بازی‌ها گفت: حضور والدین در بازی، بیش از خرید اسباب‌بازی‌های گران‌قیمت اهمیت دارد. والدین می‌توانند با اختصاص زمانی کوتاه، اما باکیفیت، در کنار کودک بنشینند، به بازی او توجه کنند و اجازه دهند کودک تا حد امکان بازی را هدایت کند.

وی توصیه کرد که والدین هنگام بازی با کودک همراه و هم‌بازی باشند، نه معلم یا داور. به ایده‌ها و انتخاب‌های کودک احترام بگذارند، کودک را برای اشتباه کردن سرزنش نکنند و با پرسیدن سؤال‌های ساده تفکر و گفت‌وگوی او را تحریک کنند. از بازی برای آموزش غیرمستقیم رنگ‌ها، اعداد، اندازه‌ها و مهارت‌های اجتماعی استفاده کنند؛ بازی را متناسب با سن، توانایی و علاقه کودک انتخاب کنند و استفاده از وسایل دیجیتال را جایگزین بازی فعال و تعامل چهره‌به‌چهره نکنند.

عسکری‌زاده در ادامه گفت: بازی زبان طبیعی کودک و یکی از مهم‌ترین ابزار‌های رشد همه‌جانبه اوست. کودک در جریان بازی نه‌تنها سرگرم می‌شود، بلکه می‌آموزد، تجربه می‌کند، ارتباط برقرار می‌کند و توانایی‌های جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی خود را گسترش می‌دهد؛ بنابراین اختصاص دادن زمانی برای بازی مشترک با کودک، سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای سلامت و رشد آینده اوست و مهم‌تر از نوع اسباب‌بازی، محبت، توجه و مشارکت والدین در بازی است.