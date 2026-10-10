به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،فرامرز شهسواری گفت:با پیگیری‌های صورت گرفته رشته‌های حسابداری و آموزش ابتدایی از ترم امسال به رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشترود افزوده شد.

وی با بیان اینکه منطقه هشترود و نظرکهریزی جزو مناطق کشاورزی آذربایجان شرقی هستند و یکی از این مزیت‌ها هم وجود سد سهند است و زمین‌های مستعد کشاورزی با پایاب سد سهند می‌طلبد که دانشکده کشاورزی یا رشته‌های ارشد مرتبط با کشاورزی در این شهرستان ایجاد شود.

شهسواری با تاکید بر تقویت ارتباط صحیح و موثر دانشگاه، صنعت و جامعه اظهار کرد:این امر می‌تواند موجب ارتقای سطح نوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی گردد و در صورت تعامل پایدار بین نهادها، توسعه تکنولوژی و متعاقب آن توسعه سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را به درستی رقم بزند که باید این حلقه اتصال محکم و ناگسستنی باشد.