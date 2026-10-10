به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان گفت: ظهر امروز گزارشی مبنی بر وقوع یک تصادف زنجیره‌ای در اتوبان ذوب‌آهن، مسیر حرکت به سمت اصفهان، قبل از کنار گذر اشترجان به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان دریافت و ۲ گروه عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل وقوع تصادف اعزام شدند.

عباس عابدی افزود:در این حادثه ۶ نفر شامل سه زن و سه مرد مصدوم شدند که پس از اقدامات درمانی اولیه کارشناسان اورژانس در محل حادثه، تمامی مصدومان برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان امام خمینی (ره) فلاورجان منتقل شدند.

وی با توصیه به رانندگان برای رعایت نکات ایمنی و حفظ فاصله طولی مناسب، به‌ویژه در محور‌های پرتردد مانند اتوبان ذوب‌آهن ادامه داد: حفظ آرامش در صحنه حوادث و بازگذاشتن مسیر برای خودرو‌های امدادی، نقش مؤثری در سرعت عمل گروه‌های اورژانس و نجات جان مصدومان دارد.