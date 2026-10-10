با هدف معرفی محصولات بومی، نمایشگاه روستا آباد به مناسبت روز روستا و عشایر در جوزم شهربابک برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان، نمایشگاه روستا آباد به مناسبت روز روستا و عشایر و با همت بنیاد برکت در شهر جوزم شهرستان شهربابک افتتاح شد و تا ۲۱ مهرماه ادامه دارد.

این نمایشگاه با هدف معرفی تولیدات بومی و حمایت از کسب‌وکار‌های روستایی برپا شده و محصولات متنوعی از جمله فرآورده‌های لبنی، عسل، محصولات کنجدی، صنایع‌دستی چرمی، فیروزه‌کاری در آن عرضه می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار شهربابک با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان گفت: شهربابک در حوزه دامداری و کشاورزی ظرفیت‌های قابل توجهی دارد و در کنار محصولات این بخش‌ها، تولیدات مرتبط با مس و فیروزه نیز در نمایشگاه روستاآباد عرضه شده است.

خانم سالاری دبیر جشنواره از بنیاد برکت هدف از برگزاری این رویداد را معرفی محصولات دانست و گفت: محصولات تولیدکنندگان روستا‌ها و شهر‌های اطراف نیز در این نمایشگاه عرضه می‌شود.

عرضه غذا‌های محلی در کنار اجرای موسیقی بومی از دیگر برنامه ها در این جشنواره می‌باشد.