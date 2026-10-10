نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با تذکر به وزیر آموزش و پرورش، خواستار بازنگری و افزایش فوری سهمیه دانشگاه فرهنگیان برای شهرستان‌های خنداب و کمیجان شد.

تذکر نماینده اراک، کمیجان و خنداب به وزیر آموزش و پرورش؛ افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان ضروری است

تذکر نماینده اراک، کمیجان و خنداب به وزیر آموزش و پرورش؛ افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان ضروری است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نادرقلی ابراهیمی در این تذکر با اشاره به استعداد و علاقه‌مندی بالای دانش‌آموزان منطقه و نیاز جدی به کادر آموزشی، بر ضرورت افزایش سهمیه دانشگاه فرهنگیان تأکید کرد.

در شرح این تذکر آمده است: علاقه‌مندی و استعداد کمی و کیفی بالای دانش‌آموزان، درخواست خانواده‌ها، محدودیت مشاغل در منطقه و نیاز به نیروی انسانی متخصص، توجه ویژه به سهمیه دانشگاه فرهنگیان در خنداب و کمیجان را ضروری می‌کند.

نماینده مردم این حوزه انتخابیه با اشاره به جایگاه شریف معلمی، خواستار بازنگری در سهمیه فعلی و افزایش سهمیه جدید برای این دو شهرستان شد.