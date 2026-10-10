رئیس انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گفت: امسال میزان تولید فولاد کشور به حدود ۲۷ میلیون تن می‌رسد که با این میزان تولید جایگاه ما در میان تولید کنندگان فولاد جهان بین یازدهم و دوازدهم خواهد بود.

آقای بهرام سبحانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما سبحانی درباره جایگاه فولاد کشور افزود: ما جایگاه دهم را از دست دادیم و اکنون بین یازدهم و دوازدهم شناوریم که حفظ جایگاه یازدهم نیز بستگی به تولید ماهیانه دارد.

وی درباره میزان تولید سالانه صنعت فولاد نیز گفت: تا قبل از محاصره دریایی برآورد ما این بود که میزان تولید به ۳۰ میلیون تن برسد. چون تصور ما این بود که امسال با وجود اینکه یکسری واحد‌های فولادی ما با حملات دشمن آسیب دیدند و خط تولیدشان تعطیل شد، اما با توجه به ظرفیت‌های خالی که در این صنعت داریم، می‌توانیم به ۳۰ میلیون تن برسیم.

سبحانی افزود: علتش هم این بود که می‌گفتیم یکسری واحد‌های ما از خط خارج شدند، اما یکسری واحد‌ها آماده به کار داریم که به دلیل ناترازی انرژی و محدودیت در تامین برق و گاز کار نمی‌کنند، اکنون برقی که به آن واحد‌های آسیب دیده تخصیص داده شده بود، به سمت این واحد‌های خالی سوق داده می‌شود و این واحد‌های تعطیل فعال می‌شوند.

وی ادامه داد: بنابراین با وارد مدار کردن واحد‌های خالی در مجموع بالانس تولید به هم نمی‌خورد. اما اکنون که یکی دو ماه است، درگیری جنگ و محاصره دریایی شدیم، عملکرد این چند ماه اخیر نشان داد که متاسفانه در میزان تولید سالیانه نیز به سی میلیون تن نمی‌رسیم. در واقع اگر روند تولید شش ماهه دوم سال همانند شش ماه نخست سال باشد، می‌توانیم ۲۶ تا ۲۷ میلیون تن تولید کنیم.

رئیس انجمن فولاد ایران درباره تامین آب مورد نیاز صنایع فولادی و انتقال آب دریا به استان‌های مرکزی نیز گفت: انتقال آب خلیج فارس که بزرگترین آن انتقال آب دریا به استان‌های کرمان، یزد و اصفهان است، صرفا برای مصرف صنایع فولادی نیست.

وی افزود: فولاد مبارکه از کل تولید سالیانه به حدود پانزده میلیون متر مکعب آب نیاز دارد، اما در فاز نخست برای انتقال ۶۰ میلیون متر مکعب آب به استان اصفهان سرمایه گذاری کرده است که این سرمایه گذاری به نوعی کمک برای انتقال آب از دریا به مناطق خشک و کویری است.

سبحانی ادامه داد: به هر میزان که آب از دریا به مرکز کشور بیاید، هر چقدر ۶۰ - ۷۰ یا یکصد میلیون لیتر آب از دریا به مرکز کشور بیاد، به همان میزان برداشت‌های آب از رودخانه زاینده رود و آب‌های زیرزمینی کاهش پیدا می‌کند که زاینده رود نیز اغلب خشک است. در واقع یکی از سیاست‌ها برای بیابان زدایی و مدیریت بحران کم آبی در مناطق خشک همین است که آب را به این مناطق منتقل کنند.

وی گفت: گاهی نقد می‌کنند به جای اینکه آب دریا را منتقل کنیم، فولاد را لب آب ببریم که این سوال مطرح می‌شود که اگر فولاد را لب آب ببریم، سالیانه چقدر باید مواد اولیه جابجا کنیم و لب آب ببریم. فولاد مبارکه سالیانه ده میلیون تن فولاد تولید می‌کند که برای تولید این میزان فولاد باید بیش از ۲۰ میلیون تن مواد اولیه به لب آب برده شود، در حالی که اگر آب را پای معدن بیاریم یک بار سرمایه گذاری می‌کنیم و بعد از آن آب در اختیار آن صنایع است، ضمن اینکه این انتقال آب به شرایط منطقه کمک می‌کند.

رئیس انجمن فولاد کشور درباره ارز آوری صنعت فولاد کشور نیز افزود: صادرات فولاد کشور به شدت محدود شده است، اکنون با کاهش تولید در صنعت فولاد مواجه‌ایم این موضوع باعث شده تا ارزآوری فولاد نیز کاهش پیدا کند. ما پیش از این تا ده میلیارد دلار نیز تو این صنعت ارز آوری داشتیم، اما اکنون صادرات به شدت محدود شده است.

وی گفت: صادرات فولاد چیزی نیست که بتوان با کامیون و به صورت جاده‌ای جابجا کرد و صادر کرد. صادرات فولاد کشور به طور عمده به کشور‌های دور بودند، بازار‌های هدف فولاد ایران کشور‌های دوردست مانند جنوب شرق آسیا بودند و یک بخشی از آن کشور‌های منطقه‌ای در خلیج فارس بود.

سبحانی افزود: امروز به دلیل مسایلی که توی تنگه هرمز و خلیج فارس و کشور‌های منطقه داریم، اکنون در بحث صادرات و ارسال و فروش محصول مشکل داریم؛ که بغیر از بحث تحریم، حمل و نقل نیز مختل شده است. هم برای کشور‌های دوردست، بازار‌های هدف دوردست.

وی گفت: محدود شدن صادرات باعث شده که تولیدات ما نیز بسیار محدود شود. البته بغیر از صادرات باید یکسری مواد اولیه نیز برای تولید فولاد وارد می‌کردیم مثلا برای کوره بلند‌ها باید با کشتی زغال سنگ وارد شود که اکنون در این حوزه نیز دچار مشکل هستیم و محدودیت‌های وجود دارد که امیدواریم هرچه زودتر محدودیت‌ها برداشته شود و چرخ تولید بچرخد.