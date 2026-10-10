در ادامه روند شناسایی و پرورش استعداد‌های بسکتبال کشور، ۶ بازیکن خوزستانی به اردوی آماده‌سازی تیم ملی بسکتبال زیر ۱۶ سال دعوت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر همین اساس آیدا قنبری، آتنا طرفی، مرسانا معنایی، نگار عیدی‌زاده، فاطمه عبدالهی و باران سلیمانی به عنوان نمایندگان خوزستان در اردوی تیم ملی حاضر خواهند شد.

این دعوت، گامی ارزشمند در مسیر رشد و شکوفایی استعداد‌های بسکتبال دختران استان خوزستان به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بازیکنان مستعد این استان است.