رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، با تاکید بر ضرورت حفظ کاربری اراضی کشاورزی، از صدور ۱۷ مجوز قانونی تغییرکاربری در سه‌ماهه دوم سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی اظهار کرد: اراضی کشاورزی از مهم‌ترین منابع تولید و تامین امنیت غذایی کشور هستند و حفظ کاربری این اراضی و جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز، از اولویت‌های مدیریت امور اراضی است.

وی افزود: هرگونه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی بدون دریافت مجوز قانونی ممنوع است و متقاضیان باید پیش از هرگونه اقدام، درخواست خود را از طریق مراجع قانونی مربوطه ارائه و مجوز لازم را دریافت کنند.

سلطانی کاظمی بیان کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی فرآیندی تخصصی است و بر اساس تصمیم کمیسیون مربوطه انجام می‌شود؛ بنابراین صدور مجوز صرفا در مواردی که ضرورت اجرای طرح و شرایط قانونی آن احراز شود، امکان‌پذیر است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان خاطرنشان کرد: در سه‌ماهه دوم سال جاری، ۱۷ مجوز قانونی تغییر کاربری به مساحت بیش از ۱۰ هکتار برای اجرای طرح‌هایی نظیر گلخانه، مجتمع گردشگری، پرورش گوسفند و مرغداری گوشتی صادر شد. هدف از صدور این مجوزها، ساماندهی فعالیت‌ها، جلوگیری از ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و هدایت تغییرکاربری‌ها به مسیر قانونی است.

وی در ادامه تاکید کرد: حفظ اراضی کشاورزی، در واقع صیانت از تولید و امنیت غذایی آینده کشور است و همکاری مردم در رعایت قوانین و خودداری از تغییرکاربری‌های غیرمجاز، نقش مهمی در حفاظت از این سرمایه ملی دارد.

سلطانی کاظمی، هدف از این اقدامات را صیانت از اراضی زراعی و باغی، جلوگیری از تخریب منابع خاک، ساماندهی تغییرکاربری‌های قانونی و تضمین امنیت غذایی خوزستان از طریق نظارت دقیق بر تغییر کاربری اراضی اعلام کرد.