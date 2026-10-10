استاندار گیلان گفت: پست با امانت‌داری، توزیع سریع مرسولات و استفاده از فناوری‌های نوین، نقش مهمی در افزایش رفاه مردم، کاهش تردد‌های غیرضروری و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی دارد.

بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست بازدید استاندار از اداره‌کل پست گیلان به مناسبت روز جهانی پست

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ استاندار امروز به مناسبت روز جهانی پست، از بخش‌های مختلف اداره کل پست گیلان بازدید کرد و با قدردانی از تلاش‌های کارکنان این اداره کل، از نزدیک در جریان فعالیت‌ها و خدمات‌رسانی آن‌ها قرار گرفت.

هادی حق‌شناس در این بازدید، با تبریک روز جهانی پست به فعالان این حوزه، گفت: پست از جمله مؤلفه‌های مهم در ارزیابی میزان توسعه‌یافتگی کشورهاست و نقش آن در زندگی روزمره مردم، حتی با گسترش فناوری‌های نوین، همچنان پررنگ و اثرگذار است.

وی با اشاره به اهمیت امانت‌داری و سرعت در ارائه خدمات پستی، افزود: اعتماد عمومی به شبکه پستی بر پایه حفظ امانت مردم شکل گرفته و در کنار آن، کاهش زمان ارسال و تحویل مرسولات از مهم‌ترین شاخص‌های کیفیت خدمات پستی به شمار می‌رود.

استاندار گیلان گفت: توسعه فناوری‌های ارتباطی به معنای حذف نیاز‌های سنتی نیست؛ همان‌گونه که با گسترش فضای مجازی، روزنامه‌ها و کتاب‌های مکتوب همچنان جایگاه خود را حفظ کرده‌اند، خدمات پستی نیز با وجود تحولات فناورانه، اهمیت خود را از دست نداده است.

حق شناس با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های شبکه پستی در گیلان، افزود: این استان به دلیل برخورداری از منطقه آزاد انزلی و موقعیت ویژه اقتصادی و جغرافیایی، ظرفیت‌های قابل‌توجهی برای توسعه خدمات پستی دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق از آنها استفاده شود.

وی با اشاره به امکان استفاده از ظرفیت منطقه آزاد انزلی برای تسهیل دسترسی مردم به کالاها، گفت: می‌توان سازوکار‌هایی را بررسی کرد که مردم در نقاط مختلف کشور، بدون حضور در منطقه آزاد انزلی و با استفاده از شبکه پستی کالا‌های خود را دریافت کنند.

استاندار گیلان گفت: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان اداره‌کل پست استان، گمرک و منطقه آزاد انزلی منعقد خواهم کرد تا با استفاده از این ظرفیت قانونی و در صورت فراهم بودن شرایط، زمینه بهره‌مندی گسترده‌تر مردم از مزایای منطقه آزاد فراهم شود.

هادی حق شناس با تأکید بر اهمیت خدمات پستی در کاهش تردد‌های غیرضروری شهری و بین‌شهری گفت: اگر بخشی از سفر‌هایی که مردم برای دریافت کالا انجام می‌دهند، از طریق شبکه پستی انجام شود، علاوه بر صرفه‌جویی در زمان شهروندان، می‌توان سبب کاهش ترافیک و هزینه‌های رفت و آمد شهروندان شود.

استاندار گیلان با اشاره به تجهیزات و فناوری‌های نوین مورد استفاده در مراکز پستی، از جمله سامانه‌های رباتیک تفکیک و دسته‌بندی مرسولات، گفت: فناوری می‌تواند سرعت، دقت و بهره‌وری فعالیت‌های پستی را افزایش دهد، اما در نهایت، جابه‌جایی و تحویل مطمئن مرسولات به مردم همچنان به شبکه پستی کارآمد و نیروی انسانی متعهد نیاز دارد.

هادی حق شناس با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران در شکل‌گیری نظام‌های ارتباطی و انتقال مکاتبات حکومتی و محموله‌ها در ایران، افزود: کشوری با چنین پیشینه تاریخی و تمدنی، باید امروز نیز در حوزه خدمات پستی از فناوری‌های نوین بهره گیرد و متناسب با نیاز‌های روز جامعه حرکت کند که خوشبختانه امروز در مجموعه پست کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی با قدردانی از تلاش مدیران و کارکنان پست گیلان، گفت: هنگامی که کارکنان از شرایط کاری خود رضایت داشته باشند و با انگیزه و علاقه فعالیت کنند، این احساس مثبت به کیفیت خدمات آنان منتقل می‌شود و در نهایت مردم نیز رضایت بیشتری خواهند داشت.