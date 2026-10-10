به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، دور رفت رقابت‌های ووشوی لیگ پسران کشور با قرار گرفتن تیم هیات ووشوی شیراز در رده سوم به پایان رسید.

محمد نجف پور رئیس هیات ووشوی شیراز گفت: دور رفت رقابت‌های ووشوی پسران (نونهالان-نوجوانان) کشور به مدت ۲ روز در تهران برگزار شد که تیم هیات ووشوی شیراز با کسب ۳ پیروزی و ۹ امتیاز در رده سوم جدول رده بندی جای گرفت.

در پایان دور رفت، تیم هیأت ووشو گلستان با ۵ پیروزی در ۵ بازی و کسب ۱۵ امتیاز بر رده نخست ایستاد. تیم‌های بیمه میهن اردبیل و هیأت ووشو شیراز هر کدام با ۳ پیروزی و ۲ شکست و کسب ۹ امتیاز، به دلیل تفاضل بهتر اردبیل (۱۷ در برابر ۱۰)، به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

دور برگشت این رقابت‌ها آذر ماه برگزار می‌شود.

امیر صدیقی، رئیس فدراسیون ووشو همراه با تیمور بنی‌طالبی، سرمربی تیم ملی ووشو تالو جوانان پسر و مهدی قدس‌زاده سرپرست کمیته استعدادیابی فدراسیون در آکادمی ملی ووشو ایران حاضر شده و مسابقات را زیرنظر گرفتند.