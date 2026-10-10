شهردار تبریز از بهره‌برداری باغ تاریخی زنگیلی‌باغ در محله ابوذر لاله تا پایان مهرماه خبر داد و گفت: این طرح با اعتبار بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یعقوب هوشیار در بازدید از طرح احیای زنگیلی‌ باغ تبریز اظهار کرد:این طرح با هدف بازگرداندن یکی از عناصر ارزشمند باغ‌ شهری تبریز به چرخه فضا‌های عمومی شهر در حال اجراست و با شتاب‌ گرفتن عملیات، برای بهره‌برداری از آن تا پایان مهرماه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: این طرح در زمینی به مساحت ۱۰ هزار مترمربع در خیابان ابوذر لاله اجرا می‌شود و تلاش شده است ضمن ایجاد فضای سبز و تفریحی مناسب برای شهروندان، هویت و پیشینه تاریخی این مجموعه نیز در فرآیند احیا مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اعتبار اختصاص‌ یافته برای اجرای طرح گفت: بیش از یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال برای احیای زنگیلی‌باغ پیش‌بینی شده و عملیات اجرایی آن با هدف ایجاد یک پارک منطقه‌ای با کیفیت و برخوردار از امکانات مناسب برای شهروندان ادامه دارد.

شهردار تبریز با اشاره به پیشینه تاریخی زنگیلی‌باغ خاطرنشان کرد:سابقه این باغ به دوران صفویه بازمی‌گردد از این‌ رو احیای آن صرفاً یک طرح عمرانی و فضای سبز نیست، بلکه اقدامی برای بازخوانی بخشی از هویت تاریخی تبریز و حفظ یادگار‌های باغ‌شهری این شهر محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: در طراحی و اجرای طرح تلاش شده است میان نیاز‌های امروز شهروندان و هویت تاریخی زنگیلی‌باغ پیوند برقرار شود به همین منظور عناصر بصری و المان‌های متناسب با پیشینه تاریخی مجموعه مورد توجه قرار گرفته‌اند تا فضای ایجاد شده صرفاً یک پارک جدید نباشد بلکه روایتگر بخشی از گذشته تبریز نیز باشد.

وی افزود: در بخش‌هایی از دیوار‌های این طرح ۷۵ قاب ویژه طراحی و تعبیه شده است که قرار است در هر یک از آنها تصویری از مشاهیر، آثار تاریخی، بنا‌های شاخص و جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردبیل و دیگر نقاط آذربایجان به شیوه کاشی‌کاری اجرا و نصب شود.

هوشیار اظهار کرد: این قاب‌ها علاوه بر کارکرد زیبایی‌شناختی به گالری روبازی از تاریخ، فرهنگ و هویت آذربایجان تبدیل خواهند شد گالری‌ که روایت آن نه در فضای بسته موزه بلکه در دل یک باغ شهری و در معرض دید شهروندان شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه احیای باغ‌های تاریخی می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط شهری داشته باشد گفت: زنگیلی‌باغ پس از بهره‌برداری می‌تواند به فضایی برای حضور خانواده‌ها، گردش، تفریح، پیاده‌روی و گذران اوقات فراغت شهروندان تبدیل شود و در کنار آن بخشی از حافظه تاریخی محله لاله را نیز زنده نگه دارد.