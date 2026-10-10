



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، قاسم نوده‌فراهانی با اشاره به رفع مسدودی تلفن‌های همراه که در سال گذشته، در پی بروز تخلف کم‌اظهاری از سوی برخی شرکت‌های واردکننده تلفن همراه مسدود شده بود از رفع مشکل و انسداد گوشی‌ها خبر داد.



وی افزود: سال گذشته برخی شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه با کم‌اظهاری گمرگی، اقدام به واردات گوشی کردند که پس از احراز تخلف، گوشی‌های مذکور مسدود شد. این موضوع مشکلاتی را برای خریداران و دارندگان این دستگاه‌ها ایجاد کرد و به دنبال شکایات واصله، ضرورت رسیدگی به پرونده‌ها و بررسی مستندات مربوطه در دستور کار اتاق اصناف ایران قرار گرفت.