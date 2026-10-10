یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق از ابتدای سال جاری تاکنون در آبادان تشکیل شده و در این ۴۳ واحد صنفی متخلف در این شهرستان مهروموم شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان، رئیس تعزیرات حکومتی آبادان از تشکیل یک‌هزار و ۷۰۰ پرونده تخلف در حوزه‌های کالا و خدمات، بهداشت و قاچاق از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: در این مدت ۴۳ واحد صنفی متخلف در این شهرستان مهروموم شده است.

سعید معصوم‌زاده با اشاره به آمار پرونده‌های تشکیل‌شده در آبادان اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۷۲۰ پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۸۰ پرونده در حوزه بهداشت و ۹۰۰ پرونده مربوط به قاچاق در بخش اصناف تشکیل شده است.

وی با اشاره به ضرورت تشدید نظارت بر بازار در شرایط افزایش قیمت‌ها افزود: طرح نظارتی به‌صورت تجمیعی در شهرستان آغاز شده است و رئیس شعبه در جریان بازرسی‌های روزانه، روند فعالیت بازار و عملکرد واحد‌های صنفی را تحت نظارت قرار خواهد داد.

معصوم‌زاده با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی از سوی اصناف بیان کرد: واحد‌های صنفی باید درصد سود قانونی و ضوابط مربوط به عرضه کالا و خدمات را رعایت کنند تا از تشکیل پرونده‌های تخلف و اعمال مجازات‌های قانونی جلوگیری شود.

رئیس تعزیرات حکومتی آبادان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان گفت: با توجه به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده برای تخلفات صنفی، از جمله جریمه‌های نقدی و مهر و موم واحد‌های متخلف، اصناف باید در فعالیت‌های خود قوانین و مقررات را رعایت کنند.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گران‌فروشی و تخلف در عرضه کالا و خدمات، گزارش‌های خود را از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت کنند تا موضوع از سوی مراجع مربوط بررسی و پیگیری شود.

نظارت بر فعالیت واحد‌های صنفی و کنترل نحوه عرضه کالا و خدمات، یکی از محور‌های مستمر دستگاه‌های متولی بازار در شهرستان است و بازرسی‌های روزانه و گشت‌های مشترک برای پیشگیری از تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

آبادان دارای ۱۷ هزار واحد صنفی است.