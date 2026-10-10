رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی با اشاره به خلأ‌های موجود در زیرساخت‌های فناورانه، هوشمندسازی لجستیک را پیش‌شرط ارتقای حمل‌ونقل بین‌المللی دانست و بر لزوم توسعه سکو‌های رصد لحظه‌ای بار با تکیه بر توان بخش خصوصی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیمان سنندجی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی، با تأکید بر ضرورت تحول دیجیتال در زنجیره تأمین بین‌المللی اظهار کرد: یکی از نیازهای حیاتی در حوزه حمل‌ونقل فرامرزی، ایجاد زیرساخت‌های هوشمند است تا صاحبان کالا بتوانند در هر لحظه وضعیت محموله‌های خود را رصد کنند.

وی با اشاره به ضعف‌های موجود در این حوزه افزود: در حال حاضر سکوهای هوشمند فعال در حوزه بین‌المللی بسیار محدود و انگشت‌شمار هستند که این وضعیت نیازمند ارتقای جدی و همگام‌سازی با استانداردهای جهانی است.

سنندجی با بیان اینکه هوشمندسازی حمل‌ونقل یکی از محورهای کلیدی برنامه هفتم پیشرفت است، تصریح کرد: نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک امسال با نگاهی ویژه به این ضرورت تنظیم شده است. متأسفانه شاهد ضعف ملموس در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در بخش حمل‌ونقل هستیم که این امر هزینه‌های لجستیکی و زمان ترانزیت را افزایش داده است.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: هدف اصلی ما در این رویداد تخصصی، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی ظرفیت‌های بخش خصوصی است تا بتوانیم با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها، خلأهای موجود در حوزه هوشمندسازی حمل‌ونقل را پر کرده و بهره‌وری را در کریدورهای بین‌المللی افزایش دهیم.