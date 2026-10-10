خدمترسانی به مردم؛
آسفالت جاده روستای قشلاق در بخش جلیل آباد شهرستان پیشوا
آسفالتریزی مسیر ارتباطی روستای قشلاق به شهر جلیلآباد در شهرستان پیشوا به طول ۲۱۰۰ متر، با پیگیری فرمانداری، بخشداری و مساعدت اداره راهداری و حملونقل جادهای این شهرستان پیشوا انجام شد. اقدامی که به تسهیل تردد اهالی روستا و زائران امامزاده عبدالله کمک میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ بخشدار جلیلآباد، در حاشیه بازدید صبح امروز از این مسیر اظهار داشت: این مسیر یکی از راههای مهم دسترسی اهالی قشلاق جلیلآباد به شهر و امامزاده عبدالله است و آسفالت آن، رفتوآمد مردم را آسانتر میکند.
علیرضا رضوانی،افزود: این اقدام با پیگیری فرمانداری و بخشداری جلیلآباد و مساعدت اداره راهداری انجام شده و نمونهای از همکاری دستگاههای اجرایی برای بهبود زیرساختهای روستایی و پاسخگویی به مطالبات مردم است.
رضوانی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط کشور، خدمترسانی به مردم در هر شرایطی ادامه دارد و بهبود زیرساختها و رسیدگی به نیازهای اهالی بخش جلیلآباد با جدیت دنبال میشود.