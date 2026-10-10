آسفالت‌ریزی مسیر ارتباطی روستای قشلاق به شهر جلیل‌آباد در شهرستان پیشوا به طول ۲۱۰۰ متر، با پیگیری فرمانداری، بخشداری و مساعدت اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای این شهرستان پیشوا انجام شد. اقدامی که به تسهیل تردد اهالی روستا و زائران امامزاده عبدالله کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ بخشدار جلیل‌آباد، در حاشیه بازدید صبح امروز از این مسیر اظهار داشت: این مسیر یکی از راه‌های مهم دسترسی اهالی قشلاق جلیل‌آباد به شهر و امامزاده عبدالله است و آسفالت آن، رفت‌وآمد مردم را آسان‌تر می‌کند.

علیرضا رضوانی،افزود: این اقدام با پیگیری فرمانداری و بخشداری جلیل‌آباد و مساعدت اداره راهداری انجام شده و نمونه‌ای از همکاری دستگاه‌های اجرایی برای بهبود زیرساخت‌های روستایی و پاسخگویی به مطالبات مردم است.

رضوانی در پایان خاطرنشان کرد: با وجود شرایط کشور، خدمت‌رسانی به مردم در هر شرایطی ادامه دارد و بهبود زیرساخت‌ها و رسیدگی به نیازهای اهالی بخش جلیل‌آباد با جدیت دنبال می‌شود.