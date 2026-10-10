بازرس کل استان کردستان امروز به صورت سر زده از اداره امور آب و فاضلاب سنندج بازدید و پیگیر خواسته‌ها و مشکلات مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شهروندان کردستانی، گلایه‌های خود را مطرح کردند؛ از مبالغ سنگین قبوض آب, قطعی‌های چند ساعته آب در مناطق حاشیه‌نشین و وضعیت نابسامان رسیدگی به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، محور اصلی شکایات مردم بود.

حیدری بازرس کل استان با تأکید بر اینکه تقویت نظارت مردمی اولویت است، اعلام کرد: تعلل در پاسخگویی به مردم پذیرفتنی نیست و با مدیران و مسئولان متخلف، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد میشود.