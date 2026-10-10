در این بازدید، غیبت مدیر و معاونان این اداره، آن‌هم در میان ازدحام مراجعان، اولین نکته‌ای بود که به چشم آمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، شهروندان کردستانی، گلایه‌های خود را مطرح کردند؛ از مبالغ سنگین قبوض آب, قطعی‌های چند ساعته آب در مناطق حاشیه‌نشین و وضعیت نابسامان رسیدگی به ساخت‌وساز‌های غیرمجاز، محور اصلی شکایات مردم بود.

حیدری بازرس کل استان با تأکید بر اینکه تقویت نظارت مردمی اولویت است، اعلام کرد: تعلل در پاسخگویی به مردم پذیرفتنی نیست و با مدیران و مسئولان متخلف، بدون اغماض و با قاطعیت