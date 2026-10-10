به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما محمدرضا عبدالرحیمی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی ایران، در احکامی جداگانه، دبیر انجمن، مدیر ارتباطات و روابط عمومی و مسئولان چهار کمیته تخصصی این انجمن را منصوب کرد.

بر اساس این احکام، علیرضا منظری به عنوان رئیس کمیته حقوقی و مقررات هوایی، محمدصادق دیجوری به عنوان رئیس کمیته ایمنی، امیر ناصر اخوان به سمت رئیس کمیته آموزش و پژوهش و رضا صدیق‌نیا به عنوان مدیر کمیته اقتصاد و بازرگانی منصوب شدند.

با حکم رئیس هیأت‌مدیره انجمن، سکینه صارمی به سمت مدیر ارتباطات و روابط عمومی انجمن و علی کجباف به عنوان دبیر انجمن علمی حمل‌ونقل هوایی منصوب شدند.

این انتصابات در راستای سازمان‌دهی فعالیت‌های اجرایی و تخصصی انجمن و آغاز فعالیت سه کمیته حقوقی و مقررات هوایی، ایمنی و اقتصاد و بازرگانی انجام شده است.