به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور در پیامی، شهادت سرهنگ‌دوم نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان را در حمله تروریستی محور چشمه زیارت زاهدان تسلیت گفت و بر قطعی بودن انتقام خون شهدای امنیت تأکید کرد.

متن پیام فرمانده کل انتظامی به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

خبر شهادت بانوی فاخر ایران اسلامی، سرکار خانم نصرت افتخاری، معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان، که در پی اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان به فیض عظیم شهادت نائل آمد، موجی از اندوه و تأثر عمیق را در دل همه‌ی سبزپوشان عرصه‌ی امنیت و ملت شریف ایران اسلامی پدید آورد.

آن شهیده‌ی والامقام که از نخبگان پلیس فرهیخته‌ی و فرزانه‌ی استان سیستان و بلوچستان بود، در هفته فراجا با شعار «مجاهد مسئول»، برای مشارکت در مردم‌یاری و رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف استان به این منطقه عزیمت کرده بود و در این مسیر مقدس، به دست تروریست‌های بدسیرت و ناجوانمرد به شهادت رسید.

این شهادت نشان داد که مجاهدت مسئولانه در فراجا خاص مردان نیست و عرصه‌ی ایثار و فداکاری مردان و زنان مؤمن و جان‌برکفی است که در مکتب ولایت پرورش یافته‌اند. این شهادت مظلومانه نشان داد که آحاد جان‌برکف فراجا، در انجام دفاع از کیان اسلام و ارزش‌های انقلاب اسلامی، خود را «مستعد اخذ خطاب» مولای خود، فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، در تمامی شرایط و عرصه‌های متنوع مجاهدت می‌دانند و در این راه، از هیچ فداکاری دریغ نخواهند کرد.

اینجانب، شهادت این بانوی فاخر و نخبه‌ی اجتماعی و انتظامی کشور را به محضر مقدس حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده‌ی محترم و معزز شهید، و همه‌ی همکاران گرانقدر در نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، تبریک و تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهیده‌ی راه امنیت و وحدت، علو درجات و همجواری با حضرت زهرا (س) و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را مسئلت می‌نمایم.

انتقام خون پاک این شهید والامقام و دیگر شهدای امنیت را از تروریست‌های بدسیرت، حتمی و قطعی می‌دانیم و اطمینان داریم که راه نورانی ایشان در تحقق وحدت و امنیت پایدار، با عزمی راسخ‌تر ادامه خواهد یافت.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد.

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

احمدرضا رادان