چین به آمریکا و متحدانش درباره اقدامات تجاری ضدپکن هشدار داد، که هرگونه اقدام تجاری آسیب‌زننده به منافع اش با پاسخ این کشور مواجه خواهد شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، وزارت بازرگانی چین به آمریکا و دیگر اقتصاد‌های مشارکت‌کننده در ابتکار واشنگتن برای مقابله با آنچه «ظرفیت مازاد تولید» چین خوانده می‌شود، هشدار داد که هرگونه اقدام تجاری آسیب‌زننده به منافع پکن با پاسخ این کشور مواجه خواهد شد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین در واکنش به برگزاری نشستی به میزبانی آمریکا با حضور مقام‌های ارشد ۱۴ اقتصاد و امضای بیانیه مشترک وزارتی درباره مقابله با «ظرفیت ساختاری و مازاد تولید»، تأکید کرد : مسائل اقتصادی و تجاری نباید سیاسی شوند یا به ابزاری برای پیشبرد سیاست‌های حمایت‌گرایانه تبدیل شوند.

وی با اشاره به مواضع پیشین پکن و انتشار سند موضع‌گیری چین درباره موضوع مازاد ظرفیت، خواستار بررسی این مسئله بر اساس معیار‌های جامع، عینی و منصفانه شد. به گفته این مقام چینی، نگرانی برخی کشور‌ها درباره رقابت‌پذیری صنایع داخلی‌شان نباید بهانه‌ای برای محدود کردن رقبا یا اعمال فشار تجاری بر آنها باشد.

سخنگوی وزارت بازرگانی چین هشدار داد : استفاده از عنوان «مازاد ظرفیت تولید» برای توجیه اقدامات حمایت‌گرایانه، می‌تواند نظم اقتصادی و تجاری جهان را مختل کند، ثبات زنجیره‌های تأمین و تولید را به خطر بیندازد و در نهایت پیامد‌های منفی برای رشد اقتصاد جهانی داشته باشد.

وی تأکید کرد اگر اقتصاد‌های مربوطه با استناد به این موضوع اقداماتی اتخاذ کنند که به منافع چین آسیب برساند، پکن اقدامات متقابل لازم را در پیش خواهد گرفت.

اختلاف بر سر ظرفیت تولید چین، به‌ویژه در صنایع خودرو‌های برقی، باتری، انرژی‌های پاک و محصولات صنعتی، در سال‌های اخیر به یکی از محور‌های اصلی تنش تجاری میان پکن و کشور‌های غربی تبدیل شده است.

آمریکا و برخی شرکای آن معتقدند حمایت‌های دولتی، ظرفیت بالای تولید و قیمت رقابتی برخی کالا‌های چینی می‌تواند به تولیدکنندگان داخلی آنها آسیب بزند و رقابت را در بازار‌های جهانی تحت تأثیر قرار دهد. در مقابل، چین استدلال می‌کند مزیت‌های صنعتی این کشور حاصل سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه فناوری، زیرساخت‌های گسترده، رقابت میان شرکت‌ها و شکل‌گیری زنجیره‌های تأمین کامل است و نمی‌توان موفقیت صنایع آن را صرفاً به حمایت‌های دولتی نسبت داد.

تشدید اختلاف بر سر مازاد ظرفیت تولید می‌تواند دامنه رقابت تجاری میان چین و آمریکا و شرکای اقتصادی واشنگتن را گسترش دهد؛ به‌ویژه اگر بیانیه‌های مشترک به محدودیت‌های جدید، افزایش تعرفه‌ها یا هماهنگی بیشتر در سیاست‌های تجاری تبدیل شوند.

از سوی دیگر، محدودیت‌های گسترده بر کالا‌های چینی ممکن است هزینه واردات مواد اولیه، تجهیزات صنعتی و فناوری‌های مرتبط با انرژی‌های پاک را افزایش دهد و بر زنجیره‌های تأمین بین‌المللی اثر بگذارد.

موضع‌گیری اخیر پکن نشان می‌دهد چین تلاش دارد با مخالفت سیاسی و دیپلماتیک با اتهام «مازاد ظرفیت»، مانع شکل‌گیری جبهه‌ای هماهنگ از سوی آمریکا و شرکای آن برای محدود کردن صادرات و توان رقابتی صنایع چینی شود. با این حال، میزان تأثیر این هشدار به اقدامات عملی اقتصاد‌های مشارکت‌کننده و واکنش احتمالی چین بستگی خواهد داشت.