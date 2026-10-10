به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی با ثبت‌نام ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب در ۳۲ شهر کشور، در روز پنجشنبه اول مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.

پس از اعلام انتشار کلید اولیه، شرکت‌کنندگان، اعتراض یا پیشنهاد‌های خود را درباره سؤالات آزمون ثبت کردند. پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان در ۲۴ مرداد ۱۴۰۵ منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته شدند. فرآیند انتخاب رشته‌محل برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌محل در روز‌های ۱۵ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ انجام شد.

براساس قوانین مصوب پذیرش نهایی نیز بر اساس نمره کل تراز شده هر رشته، اولویت انتخاب رشته‌محل و مطابق ضوابط شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام شده است.

نتایج پذیرش در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

پذیرفته شدگان موظف‌اند از روز دوشنبه ۲۰ مهر تا شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ برای ثبت نام به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کنند.

شروع دوره آموزشی کلیه پذیرفته شدگان حداکثر تا روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ خواهد بود.

ارائه مدارک ثبت نامی: کلیه پذیرفته شدگان موظف‌اند در زمان ثبت نام، اصل مدارک و مستندات لازم، متناسب با سهمیه پذیرش، همچنین مدارک مربوط به طرح نیروی انسانی و خدمت نظام وظیفه را مطابق با ضوابط و فرم‌های ثبت نامی، به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش ارائه کنند.

ارائه اسناد تعهد محضری: سپردن و ارائه اسناد تعهد محضری مربوط به انجام خدمات قانونی، مطابق با نمونه اسناد مورد تأیید دانشگاه‌های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش، در مهلت ثبت نام الزامی است.

ضرورت ارائه سند تعهد محضری: شروع دوره آموزشی پذیرفته شدگانی که سند تعهد محضری لازم را ارائه نکرده باشند، فاقد وجاهت قانونی است.