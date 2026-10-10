به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی، از وجود یک مرکز غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال (ماینر) در یکی از منازل مسکونی این شهرستان مطلع شدند و بررسی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

سردار حسین بساطی افزود: پس از تحقیقات میدانی، با هماهنگی مقام قضائی در بازرسی از این منزل مسکونی، موفق به کشف ۲۴ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۳۶ میلیارد ریال شدند که به صورت مخفیانه در حال بهره‌برداری بود.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد با فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی که موجب تضییع حقوق بیت‌المال و آسیب به شبکه برق‌رسانی می‌شود، ادامه داد: در این خصوص یک متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده مقدماتی برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مرجع قضائی معرفی شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس گزارش دهند تا با قاطعیت با متخلفان برخورد شود.