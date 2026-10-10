مدیرکل امور مالیاتی کرمان گفت:بیش از ۴۱۷ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به پارک‌های علم و فناوری استان اختصاص یافت.

اختصاص۴۱۷ میلیارد ریال به پارک‌های علم و فناوری کرمان

اختصاص۴۱۷ میلیارد ریال به پارک‌های علم و فناوری کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل پور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان را از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل دانست و اظهار داشت: رشد و بالندگی شرکت‌های دانش‌بنیان موتور پیشران توسعه همه‌جانبه استان است؛ از همین رو در ۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۴۱۷ میلیارد ریال از محل عوارض ارزش افزوده به پارک‌های علم و فناوری استان کرمان اختصاص یافته است.

وی با تأکید بر اینکه نظام مالیاتی خود را حامی جریان نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان می‌داند، تصریح کرد: در چارچوب قانون با تمام توان آماده هرگونه همکاری و حمایت از فعالیت‌های شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری هستیم.

زینل پور افزود: در امور مالیاتی استان این آمادگی وجود دارد که راهکار‌های قانونی لازم را به سرمایه‌گذاران ارائه دهیم تا از ظرفیت‌ها و مزایای استقرار در پارک علم و فناوری استان و معافیت‌های مالیاتی در این مجموعه آگاه شوند.

وی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیانی که با مسائل و چالش‌های مالیاتی مواجه هستند می‌توانند از طریق پارک علم و فناوری استان به ما معرفی شوند تا در راستای گره‌گشایی و رفع موانع موجود اقدامات لازم صورت گیرد.