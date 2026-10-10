شبکه ورزش سیما امروز شنبه ۱۸ مهر، در قالب برنامه «لذت فوتبال»، سه مسابقه از حساس‌ترین رقابت‌های لیگ‌های فوتبال آلمان و اسپانیا را به‌صورت مستقیم پخش می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در چارچوب رقابت‌های فوتبال لیگ بوندسلیگا آلمان، دیدار تیم‌های آگزبورگ و بایرن مونیخ از ساعت ۱۷ با گزارشگری حسین اسماعیلی روی آنتن شبکه ورزش می‌رود.

هم‌اکنون بایرن مونیخ با ۱۰ امتیاز در رتبه دوم و آگزبورگ با ۷ امتیاز در رده پنجم جدول بوندسلیگا قرار دارند.

همچنین در ادامه پوشش رقابت‌های لالیگای اسپانیا، تیم بارسلونا صدرنشین ۲۱ امتیازی رقابت‌ها، از ساعت ۲۰ به مصاف ختافه رده دوازدهمی می‌رود که گزارش این بازی بر عهده حسین رضایی خواهد بود.

در دیدار پایانی امشب نیز تیم‌های رئال مادرید و ویارئال از ساعت ۲۳:۳۰ روبروی یکدیگر صف‌آرایی می‌کنند که این دیدار را میثم محمدزاده گزارش خواهد کرد.