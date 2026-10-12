به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با تاکید بر این‌که شناسایی، جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز و کاهش تلفات غیرفنی، گامی استراتژیک در جهت حفظ پایداری شبکه و تضمین حق مشترکین برق به شمار می‌رود گفت: نیرو‌های عملیاتی ما در این مانور‌ها با عزمی راسخ به منظور اجرای سیاست‌های عدالت‌محور، به شناسایی و رفع دستکاری‌های غیرقانونی در شبکه پرداختند که حاصل آن، ثبت عددی قابل‌توجه در شاخص‌های عملکردی استان است.

کاظمی افزود: از آغاز طرح ملی مهتاب تاکنون، همکاران با تمرکز بر صیانت از حقوق عمومی، موفق شدند ۲ هزارو ۸۱۲ مورد انشعاب غیرمجاز و دستکاری‌های غیرقانونی را شناسایی و جمع‌آوری کنند که این اقدام منجر به احیای ۱۶.۶۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی شد.

وی ادامه داد:همزمان در راستای ارتقای دقت‌سنجی مصرف و اصلاح زیرساخت‌های اندازه‌گیری، ۴ هزارو ۸۲۶ دستگاه کنتور معیوب با نمونه‌های استاندارد تعویض شد که بازگشت ۸.۴۵ میلیون کیلووات‌ساعت انرژی را به همراه داشت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، افزود: تلاش‌های تیم‌های عملیاتی در بخش بهینه‌سازی شبکه نیز بسیار گسترده بود؛ به‌گونه‌ای که توان اتلافی شبکه به میزان ۹.۴۶ مگاوات کاهش یافت و ۸.۰۵ کیلومتر از کابل‌های غیرمجاز و غیراستاندارد از شبکه جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: در راستای توسعه و پایداری انشعابات،هزارو ۱۰۴ انشعاب جدید در سراسر استان نصب و ۴۸۲ مورد انشعاب غیردائم و شمارشگر ساماندهی گردید. همچنین برای تضمین پایداری بیشتر شبکه، ۲۹۴۶ دستگاه فیوز محدودکننده به خدمت گرفته شد.

عادل کاظمی در ادامه گفت: در بخش پایش‌های جهادی و نظارتی نیز، عملکرد این مانور با ثبت هزارو ۶۶۰ تست جهادی کشاورزی، ۱۲۴۰ تست در مراکز مذهبی و مساجد، ۵۷۳۰ تست دیماندی و ۳۵۴۰۰ تست عادی، نشان‌دهنده دقت و وسعت عملیات در تمامی نقاط استان بود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان در پایان، ضمن قدردانی از اهتمام تمامی نیرو‌های عملیاتی و پشتیبانی، گفت: تداوم این مانور‌ها در قالب طرح مهتاب، تنها یک رزمایش نیست؛ بلکه تمرینی برای نمایش اقتدار در تأمین عادلانه برق برای تمامی مشترکین استان زنجان است. ما متعهدیم تا با رصد دقیق و مستمر، از هرگونه سوءاستفاده به سرمایه ملی جلوگیری کرده و پایداری شبکه را به عنوان یک اصل خدشه‌ناپذیر حفظ کنیم.

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