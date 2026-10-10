مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی با اشاره به فعالیت ۲۵ مرکز ثابت و سیار در استان، از تلاش برای گسترش ناوگان کتابخانه‌های سیار و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای استعدادیابی کودکان خبر داد.

فعالیت ۲۵ مرکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خراسان جنوبی

فعالیت ۲۵ مرکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان با حضور در برنامه پرسمان صدا و سیمای خاوران گفت: از سال ۵۳ با اولین مرکز در شهرستان طبس، فعالیت کانون‌ها آغاز شد و اکنون ۱۳ مرکز ثابت و ۱۲ مرکز سیار که شامل وانت‌ها، مینی‌بوس یا ماشین‌هایی هستند که کتاب را به روستا‌ها می‌برند، در استان فعال است.

مظهری افزود: همچنین ۲ مرکز پستی داریم که برای ارسال کتاب به کودکانی است که به هیچ‌کدام از مراکز سیار و ثابت دسترسی ندارند و در شهرستان‌های زیرکوه و عشق‌آباد مرکز ثابت و در شهرستان خوسف، سربیشه، سرایان و فردوس مراکز سیار نداریم.

وی با اشاره به اینکه استان هم به مراکز ثابت و هم سیار بیشتری نیاز دارد گفت: حداقل یک مرکز سیار تا آخر سال می‌توانیم اضافه کنیم و در تلاش برای جذب یک وانت با کمک‌های خیران هستیم تا برای خدمت به روستاییان تجهیز شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان افزود: برای مرکز شماره ۴ بیرجند در خیابان مهرشهر نیز نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف برای تأمین بودجه آن پیگیری کرده و پیگیر افتتاح آن در دهه فجر هستیم.

مظهری گفت: مراکز کانون علاوه بر امانت کتاب، بیش از ۶۰ فعالیت هنری و علمی در آن انجام می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی افزود: از دو سال پیش مجموعه کانون فناوری‌های نوین ایران تحت عنوان «کافنا» به کانون اضافه شد که کودکان را از همان سن کودکی تحت پوشش قرار داده و در ۶ رشته محوری با علم روز دنیا از جمله نانو، فیزیک و... آشنا می‌کند.

مظهری گفت: بالاترین تعداد کتابخانه‌های سیار کشور را در مجموعه کانون داریم و پیش‌بینی نیاز استان حداقل ۱۳ کتابخانه سیار دیگر است.

وی افزود: فعالیت کانون صبح‌ها از ساعت ۸ تا ۱۳ یا ۱۴ و عصر از ۱۲ تا ۱۸ است و در طول سال تحصیلی نیز سه روز شنبه، یکشنبه و پنجشنبه در شیفت صبح و دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در شیفت بعدازظهر در خدمت کودکان هستیم.