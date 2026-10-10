مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر از ثبت رشد ۱۵۳ درصدی دارایی‌های این صندوق و پوشش بیمه رایگان ۳۷۵ هزار مادر روستایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد قادرمرزی با تشریح دستاوردهای صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۳ تا شهریور ۱۴۰۵، از ارتقای شاخص‌های رفاهی و مالی جامعه هدف خبر داد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر گفت: بنا بر آمار اعلام‌شده، در دو سال اخیر با اتخاذ بر سیاست‌های حمایتی و مدیریتی، شمار اعضای این صندوق از ۳ میلیون و ۵۵ هزار نفر به بیش از ۳ میلیون و ۵۱۲ هزار نفر افزایش یافته است. این رشد کمی، با بهبود شاخص‌های کیفی نیز همراه بوده و ضریب پوشش بیمه‌ای جامعه هدف از ۳۲.۶۳ درصد به ۴۰.۶۷ درصد رسیده است که نشان‌دهنده اقبال عمومی و تسهیل فرآیند بیمه‌پردازی است.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی این نهاد برای خانواده‌های دارای فرزند، از تحت پوشش قرار گرفتن رایگان ۳۷۵ هزار مادر روستایی غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر خبر داد و گفت: این طرح در راستای سیاست‌های جوانی جمعیت اجرا شده، یکی از محورهای کلیدی فعالیت‌های این صندوق در دوره اخیر بوده است.

قادرمرزی در پایان با تأکید بر روند صعودی شاخص‌های عملکردی، گفت: دارایی‌های صندوق ۱۵۳.۳۷ درصد رشد داشته است که این پشتوانه مالی، امنیت و پایداری ارائه خدمات به بیمه‌شدگان در سال‌های پیش رو را تضمین می‌کند.



